Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя
Президент РФ Владимир Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
«За эти 35 лет количество спасенных вами жизней без преувеличения исчисляется сотнями тысяч», – сказал он.
Путин указал, что ежегодно растет техническая оснащенность и уровень подготовки сотрудников МЧС, а также «нарабатывается уникальный опыт и авторитет одной из наиболее эффективных спасательных структур в мире, а по ряду ключевых направлений, безусловно, самой лучшей».
Глава государства отметил, что за рубежом было проведено свыше 600 операций поисково-спасательного и гуманитарного характера.
Сотрудники МЧС работают и в зоне спецоперации на Украине, где под обстрелами восстанавливают объекты жизнеобеспечения, доставляют гуманитарные грузы для гражданского населения, проводят работы по очистке местности от взрывоопасных предметов, подчеркнул президент.
День спасателя отмечается 27 декабря. Праздник был установлен указом президента РФ в ноябре 1995 г.
В январе Путин увеличил количество заместителей главы МЧС с девяти до 10 и ввел в структуру должность начальника управления политической и воспитательной работы. Пост главы МЧС в настоящее время занимает Александр Куренков. 4 сентября он был избран председателем координационного совета по чрезвычайным ситуациям (ЧС) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).