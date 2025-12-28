Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп выразил надежду на быстрое завершение конфликта на Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп, выступая перед началом переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго (штат Флорида), выразил уверенность, что конфликт может завершиться «быстро».

Трамп считает, что конфликт на Украине «либо закончится, либо будет продолжаться долгое время и погибнут миллионы людей». «Но этого никто не хочет. Я верю, что мы можем продвинуться очень быстро», – добавил американский президент (цитата по Sky News).

Со своей стороны, Зеленский по прибытии в поместье Трампа поблагодарил лидера США за прием и выразил надежду, что переговоры «принесут мир как можно скорее».

28 декабря в США проходят переговоры между Трампом и Зеленским по подходам к мирному урегулированию. Перед их началом глава Белого дома созвонился с президентом России Владимиром Путиным.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в ходе беседы Трамп «вновь убедился в стремлении Москвы к политико-дипломатическому урегулированию». Представитель Кремля добавил, что именно это намерение будет определять подход президента США к переговорам с Зеленским.

Читайте также:Зеленский прибыл в Мар-а-Лаго на переговоры с Трампом
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте