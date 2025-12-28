Трамп выразил надежду на быстрое завершение конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп, выступая перед началом переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго (штат Флорида), выразил уверенность, что конфликт может завершиться «быстро».
Трамп считает, что конфликт на Украине «либо закончится, либо будет продолжаться долгое время и погибнут миллионы людей». «Но этого никто не хочет. Я верю, что мы можем продвинуться очень быстро», – добавил американский президент (цитата по Sky News).
Со своей стороны, Зеленский по прибытии в поместье Трампа поблагодарил лидера США за прием и выразил надежду, что переговоры «принесут мир как можно скорее».
28 декабря в США проходят переговоры между Трампом и Зеленским по подходам к мирному урегулированию. Перед их началом глава Белого дома созвонился с президентом России Владимиром Путиным.
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в ходе беседы Трамп «вновь убедился в стремлении Москвы к политико-дипломатическому урегулированию». Представитель Кремля добавил, что именно это намерение будет определять подход президента США к переговорам с Зеленским.