Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп заявил об отсутствии крайнего срока для украинского урегулирования

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет крайнего срока для заключения договоренностей по урегулированию конфликта на Украине, пишет The New York Times (NYT).

Об этом лидер США сказал перед началом официальных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

В ответ на соответствующий вопрос журналиста он отметил, что, по его мнению, и российский, и украинский президенты «хотят заключить сделку». Зеленский никак на это не отреагировал, указывает NYT.

Ушаков рассказал подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Политика / Международные отношения

28 декабря в США проходят переговоры между Трампом и Зеленским о мирном урегулировании, в частности, будет обсуждаться мирный план Вашингтона, а также внесенные в него изменения. Перед началом встречи лидер США позвонил президенту России Владимиру Путину.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Трамп «вновь убедился в стремлении Москвы к политико-дипломатическому урегулированию». Это намерение, по словам представителя Кремля, будет определять подход Трампа к переговорам с Зеленским.

Читайте также:Переговоры Трампа и Зеленского начались во Флориде при участии Уиткоффа и Рубио
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её