Трамп заявил об отсутствии крайнего срока для украинского урегулирования
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет крайнего срока для заключения договоренностей по урегулированию конфликта на Украине, пишет The New York Times (NYT).
Об этом лидер США сказал перед началом официальных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
В ответ на соответствующий вопрос журналиста он отметил, что, по его мнению, и российский, и украинский президенты «хотят заключить сделку». Зеленский никак на это не отреагировал, указывает NYT.
28 декабря в США проходят переговоры между Трампом и Зеленским о мирном урегулировании, в частности, будет обсуждаться мирный план Вашингтона, а также внесенные в него изменения. Перед началом встречи лидер США позвонил президенту России Владимиру Путину.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Трамп «вновь убедился в стремлении Москвы к политико-дипломатическому урегулированию». Это намерение, по словам представителя Кремля, будет определять подход Трампа к переговорам с Зеленским.