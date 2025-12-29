Газета
Главная / Политика /

Китай начал военные учения рядом с Тайванем

Ведомости

Китай начал военные учения вблизи Тайваня. Власти страны заявили, что маневры направлены на сдерживание возможного внешнего военного вмешательства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на публикации Народно-освободительной армией Китая серии агитационных материалов, сопровождающих учения.

Военные обнародовали плакаты под названиями «Щиты справедливости: разрушение иллюзий» и «Стрелы справедливости: контроль и недопущение». По данным китайского государственного телевидения, учения сосредоточены на блокировании ключевых портов Тайваня – глубоководного порта Цзилун на севере и крупнейшего порта острова Гаосюн на юге.

Китайские военные и ранее отрабатывали блокаду портов вокруг Тайваня, но это первый случай, когда Пекин публично заявил, что подобные учения носят характер «сдерживания» вмешательства извне, пишет Reuters. На одном из плакатов изображены гражданские суда, которые, как предполагается, могут быть задействованы для десантных операций.

У Китая нашли 100 новых шахт для межконтинентальных ракет

Политика / Международные новости

Активизация военной риторики последовала на фоне заявлений японского руководства, после которых Пекин усилил акцент на своих суверенных претензиях. Ранее Си Цзиньпин заявлял президенту США Дональд Трамп, что «возвращение Тайваня Китаю» является важной частью видения Пекином мирового порядка.

26 декабря Китай ввел санкции в отношении 10 граждан США и 20 американских оборонных компаний в связи с продажей оружия Тайваню. 18 декабря США объявили о продаже Тайваню вооружений на $11,1 млрд. Речь идет о ракетных системах HIMARS, противотанковых ракетах и беспилотниках.

