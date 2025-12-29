Газета
Politico: Зеленский все еще «травмирован» после перепалки с Трампом в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский все еще «психологически травмирован» после словесной перепалки с его американским коллегой Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, которая произошла в феврале в Белом доме. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник в европейских дипломатических кругах.

Собеседник издания отмечает, что именно из-за этой перепалки Зеленский «хочет явной поддержки Европы».

Как пишет Politico, США выступают в роли посредника в процессе урегулирования на Украине, в то время как Киев и Евросоюз координируют свои позиции для формирования единого подхода в переговорах. При этом, как отмечает издание, некоторые представители ЕС считают, что необходимо вести диалог с Россией напрямую.

Украина допустила прямые переговоры с Россией при участии США и Европы

Политика / Международные отношения

Встреча американского и украинского лидеров 28 февраля завершилась на повышенных тонах. При этом до фактических двусторонних переговоров дело даже не дошло, политики разругались в ходе приветственной пресс-конференции, которая обычно длится 10–15 минут, но на этот раз продолжалась около часа.

28 декабря во Флориде состоялись переговоры между Трампом и Зеленским. Рассматривались вопросы мирного урегулирования, включая план США и внесенные в него предложения. По словам Зеленского, подготовленный Киевом план был согласован на встрече на 90%, а американская сторона «на 100%» согласна с разделами документа насчет гарантий безопасности со стороны США.

Читайте также:Как зарубежные СМИ отреагировали на переговоры Зеленского и Трампа
