Politico: Зеленский все еще «травмирован» после перепалки с Трампом в Белом доме

Как пишет Politico, США выступают в роли посредника в процессе урегулирования на Украине, в то время как Киев и Евросоюз координируют свои позиции для формирования единого подхода в переговорах. При этом, как отмечает издание, некоторые представители ЕС считают, что необходимо вести диалог с Россией напрямую.