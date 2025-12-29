Эксперт: Киев атакой на резиденцию Путина пытается сорвать мирные переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта, организовав атаку на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом рассказал «Ведомостям» старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин.
По его словам, Украина намерена саботировать мирный процесс, застопорить его.
Эксперт также допустил, что вероятный ответ России на атаки беспилотников даст повод Киеву для демонизации России в глазах США. При этом, по словам Кошкина, Украина может попытаться перетянуть канат на свою сторону и заявить, что новость про атаку была «сфабрикована».
Эти события, отмечает Кошкин, станут проверкой на прочность намерений президента США Дональда Трампа: насколько он действительно заинтересован в мире и готов ли адаптироваться под обстоятельства.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Украина атаковала беспилотниками государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Всего в атаке участвовал 91 беспилотник. Все они были уничтожены.
Впоследствии Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого президент России проинформировал американского коллегу в том числе об этой атаке. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, Трамп был шокирован и возмущен этой новостью.