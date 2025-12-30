Bloomberg: лидеры ЕС обсудили атаку Киева на резиденцию Путина

29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что Украина атаковала государственную резиденцию президента России при помощи беспилотников. В налете участвовал 91 дрон, все они были уничтожены. По словам Лаврова, атака произошла в период контактов между Россией и США по урегулированию конфликта. Он отмечал, что Вооруженными силами России уже определены объекты для ответных ударов и время их нанесения.