Bloomberg: лидеры ЕС обсудили атаку Киева на резиденцию Путина

Ведомости

Европейские лидеры провели телефонный разговор, в рамках которого они обсудили ситуацию на Украине после сообщений о том, что Киев нанес удар по резиденции президента РФ Владимира Путина, и заявления Москвы о пересмотре своей переговорной позиции. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в телефонном разговоре приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как отмечает Bloomberg, президент США Дональд Трамп после атаки Киева на резиденцию российского лидера, «похоже, встал на сторону Путина» и сказал, что «очень зол».

После телефонного разговора европейских лидеров Мерц заявил, что ЕС стремится продвинуть процесс урегулирования конфликта на Украине вперед. По его словам, «сейчас от всех требуется прозрачность и честность».

29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что Украина атаковала государственную резиденцию президента России при помощи беспилотников. В налете участвовал 91 дрон, все они были уничтожены. По словам Лаврова, атака произошла в период контактов между Россией и США по урегулированию конфликта. Он отмечал, что Вооруженными силами России уже определены объекты для ответных ударов и время их нанесения.

30 декабря Путин провел телефонные разговоры с главами Казахстана и Ирана Касым-Жомартом Токаевым и Масудом Пезешкианом. Собеседники российского лидера выразили осуждение атаки украинских беспилотников на государственную резиденцию Путина.

