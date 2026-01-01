МО: целью атаки БПЛА 29 декабря являлся один из объектов резиденции Путина

Накануне Минобороны показало беспилотник, который пытался атаковать резиденцию Путина. ВСУ при попытке удара использовали БПЛА с фугасной боевой частью массой до 6 кг и поражающими элементами. По данным Минобороны, украинские беспилотники взлетели с территории Сумской и Черниговской областей. Удар планировался с нескольких направлений – дроны были уничтожены над Брянской, Смоленской и Новгородской областями. Всего, как сообщалось, в атаке участвовал 91 БПЛА.