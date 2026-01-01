МО: целью атаки БПЛА 29 декабря являлся один из объектов резиденции Путина

МО: целью атаки БПЛА 29 декабря являлся один из объектов резиденции ПутинаСпецслужбы извлекли файл с полетным заданием, загруженный в дрон ВСУ
Один из объектов резиденции президента Владимира Путина в Новгородской области являлся целью атаки дронов ВСУ 29 декабря. Об этом сообщили в Минобороны.
В оборонном ведомстве рассказали, что специалисты провели техническую экспертизу блока навигационной системы одного из дронов ВСУ. Его сбили ночью 29 декабря в воздушном пространстве Новгородской области. Российским спецслужбам удалось извлечь загруженный в беспилотник файл с полетным заданием.
«Расшифровка данных маршрутизации показала, что конечной целью атаки украинских БПЛА 29 декабря 2025 г. являлся один из объектов резиденции президента России в Новгородской области», – заявили в Минобороны.
Материалы будут переданы американской стороне по установленным каналам, подчеркнули в ведомстве.
Накануне Минобороны показало беспилотник, который пытался атаковать резиденцию Путина. ВСУ при попытке удара использовали БПЛА с фугасной боевой частью массой до 6 кг и поражающими элементами. По данным Минобороны, украинские беспилотники взлетели с территории Сумской и Черниговской областей. Удар планировался с нескольких направлений – дроны были уничтожены над Брянской, Смоленской и Новгородской областями. Всего, как сообщалось, в атаке участвовал 91 БПЛА.