Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МО: целью атаки БПЛА 29 декабря являлся один из объектов резиденции Путина

Спецслужбы извлекли файл с полетным заданием, загруженный в дрон ВСУ
Ведомости

Один из объектов резиденции президента Владимира Путина в Новгородской области являлся целью атаки дронов ВСУ 29 декабря. Об этом сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве рассказали, что специалисты провели техническую экспертизу блока навигационной системы одного из дронов ВСУ. Его сбили ночью 29 декабря в воздушном пространстве Новгородской области. Российским спецслужбам удалось извлечь загруженный в беспилотник файл с полетным заданием.

«Расшифровка данных маршрутизации показала, что конечной целью атаки украинских БПЛА 29 декабря 2025 г. являлся один из объектов резиденции президента России в Новгородской области», – заявили в Минобороны.

Материалы будут переданы американской стороне по установленным каналам, подчеркнули в ведомстве.

Накануне Минобороны показало беспилотник, который пытался атаковать резиденцию Путина. ВСУ при попытке удара использовали БПЛА с фугасной боевой частью массой до 6 кг и поражающими элементами. По данным Минобороны, украинские беспилотники взлетели с территории Сумской и Черниговской областей. Удар планировался с нескольких направлений – дроны были уничтожены над Брянской, Смоленской и Новгородской областями. Всего, как сообщалось, в атаке участвовал 91 БПЛА.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте