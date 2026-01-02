Газета
Главная / Политика /

Дмитриев задался вопросом, осветят ли западные СМИ трагедию в Хорлах

Ведомости

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, будут ли западные СМИ освещать трагедию в Хорлах. Об этом он написал в соцсети X.

«Осветит ли это какое-нибудь традиционное СМИ?», – написал он в ответ на пост анонимного блогера с ником Lord Bebo.

В ночь на 1 января украинские дроны атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области, где мирные жители отмечали Новый год. Возник пожар, который ликвидировали только под утро. В результате удара более 24 человек погибли, пострадали свыше 50 жителей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). Министерство иностранных дел России назвало действия ВСУ военным преступлением.

В ночь на 29 декабря Украина пыталась при помощи беспилотников атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Всего в атаке участвовал 91 беспилотник. Все они были уничтожены. Российская сторона пообещала нанести по Украине ответный удар.

