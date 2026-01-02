Дмитриев задался вопросом, осветят ли западные СМИ трагедию в Хорлах

В ночь на 1 января украинские дроны атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области, где мирные жители отмечали Новый год. Возник пожар, который ликвидировали только под утро. В результате удара более 24 человек погибли, пострадали свыше 50 жителей.