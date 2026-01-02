ВС РФ за неделю отразили 16 попыток прорыва ВСУ в Купянск

27 декабря Минобороны сообщало, что Купянск находится под контролем российских войск. Командующий группировкой «Запад» Сергей Кузолев 29 декабря пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что группировка ВСУ под городом будет уничтожена в январе – феврале. Сам президент оценивал ее в 3500 человек.