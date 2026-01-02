Газета
ВС РФ за неделю отразили 16 попыток прорыва ВСУ в Купянск

В течение прошедшей недели российская армия отразила 16 атак вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью прорыва в Купянск Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.

На Купянском направлении за указанный период, по данным оборонного ведомства, было уничтожено 30 единиц украинской военной техники.

31 декабря Минобороны сообщало, что подразделения группировки войск «Запад» за сутки отразили три атаки украинских формирований на купянском направлении. 

27 декабря Минобороны сообщало, что Купянск находится под контролем российских войск. Командующий группировкой «Запад» Сергей Кузолев 29 декабря пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что группировка ВСУ под городом будет уничтожена в январе – феврале. Сам президент оценивал ее в 3500 человек.

В ноябре начальник Генштаба Валерий Герасимов докладывал Путину о взятии Купянска и блокировании в его районе 15 батальонов ВСУ. Украинская сторона в лице министра иностранных дел Андрея Сибиги отрицала потерю города.

