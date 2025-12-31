Минобороны рассказало об отражении наступления ВСУ на купянском направлении
Подразделения группировки войск «Запад» за сутки отразили три атаки украинских формирований на купянском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, атаки 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах Нечволодовки и Благодатовки были отбиты. Целью украинских сил назван прорыв в город Купянск. В результате боестолкновения уничтожено до 30 военнослужащих противника и два пикапа.
Ранее, 27 декабря, Минобороны сообщало, что Купянск находится под контролем российских войск. Командующий группировкой «Запад» Сергей Кузолев 29 декабря пообещал президенту Владимиру Путину, что группировка ВСУ под городом будет уничтожена в январе – феврале. Сам президент оценивал ее в 3500 человек.
В ноябре начальник Генштаба Валерий Герасимов докладывал Путину о взятии Купянска и блокировании в его районе 15 батальонов ВСУ. Украинская сторона в лице министра иностранных дел Андрея Сибиги отрицала потерю города, заявляя об «успешной операции ВСУ».