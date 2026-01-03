Авиакомпания Conviasa отменила перелет из Москвы в Каракас 5 января
Авиакомпания Венесуэлы Conviasa отменила рейс из Москвы в в Порламар (Маргарита) через Каракас, запланированный на 5 января. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта «Внуково».
По данным онлайн-табло, рейс V0 771 был запланирован на 5 января в 11:00 мск. На данный момент завершает свой маршрут рейс V0 770 из Каракаса в Москву.
В ночь на 3 января в Каракасе и других частях страны произошли взрывы после того, как Трамп ранее пригрозил наземными ударами по Венесуэле. Они последовали за кампанией американских атак по судам, которые США считают причастными к наркоторговле в Карибском море.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что Вашингтон захватил и вывез из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Американский лидер также подтвердил, что США провели крупномасштабный удар по Венесуэле. По словам Трампа, операция была проведена совместно с правоохранительными органами США.
На фоне атаки США на Венесуэлу МИД РФ заявил, что Вашингтон совершил акт вооруженной агрессии против Каракаса, ситуация вызывает глубокую озабоченность и осуждение ведомства. В Москве сочли несостоятельными предлоги, которые США приводят в обоснование своих действий. По мнению российского МИДа, сейчас важно не допустить дальнейшей эскалации и найти выход из положения через диалог.