Политика

Генпрокурор Венесуэлы назвал похищением захват Мадуро властями США

Ведомости

Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес американской стороной является похищением. Об этом заявил венесуэльский генпрокурор Тарек Уильям Сааб, потребовав от США прекратить подобные действия.

«Мы должны выйти на улицы и просить не только подтверждения того, что Мадуро находится в живых, но и чтобы закончилось это похищение», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В ночь на 3 января в Каракасе и других частях Венесуэлы произошли взрывы. До этого президент США Дональд Трамп пригрозил наземными ударами по территории страны. Они последовали за кампанией американских атак по судам, которые США считают причастными к наркоторговле в Карибском море.

Читайте также:Чем известен захваченный США президент Венесуэлы Николас Мадуро

Трамп сообщал, что Вашингтон захватил и вывез из страны Мадуро и его жену. Американский лидер также подтвердил, что США провели крупномасштабный удар по Венесуэле.

Власти Венесуэлы, в свою очередь, требуют от США предоставить доказательства преступлений Мадуро и Флорес, а также подтверждение того, что они живы.

