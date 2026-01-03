Мадуро в США грозит до четырех пожизненных сроков
Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям, предъявленным ему в США. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие судебные документы.
По данным агентства, в марте 2020 г. против Мадуро и его предполагаемых соучастников выдвинули обвинения по четырем пунктам. Среди них участие в заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанда кокаина в США, использование и хранение пулеметов и взрывных устройств в рамках наркотеррористических действий, а также участие в заговоре с целью применения и хранения указанных видов оружия и устройств.
США атаковали территорию Венесуэлы рано утром 3 января. Вашингтон в ходе ударов захватил и вывез из страны Мадуро, а также его жену Силию Флорес, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма. Политику и его супруге предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка.