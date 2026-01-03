Лидер оппозиции Венесуэлы призвала к немедленной смене правительства
Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что пришло время для торжества «народного суверенитета» и назначения кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа главой государства. Об этом она написала в соцсети X.
«Мы собираемся восстановить порядок, освободить политических заключенных, построить исключительную страну и вернуть наших детей домой», – говорится в сообщении.
Мачадо также заявила, что Гонсалес якобы был избран законным главой Венесуэлы на президентских выборах 2024 г. Мадуро же вступил в должность в январе прошлого года, несмотря на широкую международную критику выборов.
По словам Мачадо, венесуэльская оппозиция сегодня готова прийти к власти и выполнить свой мандат. Она призвала сохранять бдительность, активность и организованность «до тех пор, пока не завершится переход к демократии».
The New York Times писала, что, согласно конституции Венесуэлы, после захвата Мадуро американцами власть должна перейти к вице-президенту Дельси Родригес, которая руководит экономической политикой. При этом, как пишет газета, пока неясно, кто в итоге окажется главой государства.