Главная / Политика /

Лидер оппозиции Венесуэлы призвала к немедленной смене правительства

Ведомости

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что пришло время для торжества «народного суверенитета» и назначения кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа главой государства. Об этом она написала в соцсети X.

«Мы собираемся восстановить порядок, освободить политических заключенных, построить исключительную страну и вернуть наших детей домой», – говорится в сообщении.

Мачадо также заявила, что Гонсалес якобы был избран законным главой Венесуэлы на президентских выборах 2024 г. Мадуро же вступил в должность в январе прошлого года, несмотря на широкую международную критику выборов.

СМИ: власть в Венесуэле может перейти к вице-президенту Дельси Родригес

Политика / Международные новости

По словам Мачадо, венесуэльская оппозиция сегодня готова прийти к власти и выполнить свой мандат. Она призвала сохранять бдительность, активность и организованность «до тех пор, пока не завершится переход к демократии».

Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон на фоне ударов захватил и вывез из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма.

The New York Times писала, что, согласно конституции Венесуэлы, после захвата Мадуро американцами власть должна перейти к вице-президенту Дельси Родригес, которая руководит экономической политикой. При этом, как пишет газета, пока неясно, кто в итоге окажется главой государства.

