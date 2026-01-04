Politico: США требуют от нефтяных компаний вложений в Венесуэлу ради компенсаций
Администрация президента США Дональда Трампа дала понять американским нефтяным компаниям, что они смогут получить компенсацию за активы, национализированные в Венесуэле, только при условии возвращения в страну и значительных инвестиций в восстановление ее нефтяной промышленности. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
По данным издания, чиновники администрации заявляли руководству нефтяных компаний, что для получения возмещения за утраченные буровые установки, трубопроводы и другую инфраструктуру бизнесу придется уже сейчас вложить миллиарды долларов в восстановление разрушенной нефтяной системы Венесуэлы.
В то же время представители нефтяной индустрии выражают обеспокоенность масштабом разрушений инфраструктуры, неопределенностью политического будущего Венесуэлы, вопросами безопасности персонала и экономической целесообразностью инвестиций на фоне низких мировых цен на нефть.
Как отмечает Politico, добыча нефти в стране сократилась до менее чем трети от уровней 1970-х гг., а значительная часть инфраструктуры за последние десятилетия пришла в упадок.
3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Под прикрытием авиаударов спецназ захватил и вывез из страны главу государства Николаса Мадуро, а также его супругу Силию Флорес. Позже в тот же день Трамп заявил, что одностороннее эмбарго США на экспорт нефти из Венесуэлы останется в силе. Вашингтон же намерен добиться от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний, которые, в свою очередь, намерены вложиться в развитие нефтяной отрасли Венесуэлы, чтобы восстановить ее.