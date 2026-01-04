Хегсет не исключил проведения полномасштабной операции в Венесуэле

Хегсет не исключил проведения полномасштабной операции в ВенесуэлеСША заинтересованы в обеспечении безопасности в Западном полушарии, отметил министр
Министр обороны США Пит Хегсет не исключил проведения полномасштабной военной операции на территории Венесуэлы. Он заявил, что дальнейшие шаги Вашингтона будут зависеть от решений президента Дональда Трампа. Об этом Хегсет сказал в интервью CBS News.
По словам Хегсета, администрация Трампа рассматривает произошедшее как правоохранительную операцию, но при расширении действий конгресс будет вовлечен в процесс. Он подчеркнул, что США заинтересованы в прекращении наркотрафика, возвращении контроля над нефтяными активами, ранее принадлежавшими американским компаниям, а также в обеспечении безопасности в Западном полушарии.
Хегсет также заявил, что Соединенные Штаты готовы привлечь американские нефтяные компании к восстановлению венесуэльской нефтяной инфраструктуры, которая «сейчас работает лишь на малую часть своих мощностей». При этом он отметил, что окончательное будущее страны должны определить сами венесуэльцы. Министр заявил, что США рассчитывают получить стратегические и экономические выгоды от дальнейших действий.
«Что произойдет дальше, решать самим венесуэльцам, но в конечном итоге Америка выиграет в плане безопасности, и мы считаем, что с процветанием выиграет и венесуэльский народ», – сказал он.
Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон в ходе ударов захватил и вывез из страны президента Николаса Мадуро и его жену. Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила, что Мадуро и его жена будут привлечены к ответственности в Соединенных Штатах. Им инкриминируется, в частности, участие в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Обвинения предъявлены в Южном округе Нью-Йорка. Впоследствии выяснилось, что Мадуро может быть приговорен к четырем пожизненным заключениям.