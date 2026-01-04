Хегсет не исключил проведения полномасштабной операции в Венесуэле

Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон в ходе ударов захватил и вывез из страны президента Николаса Мадуро и его жену. Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила, что Мадуро и его жена будут привлечены к ответственности в Соединенных Штатах. Им инкриминируется, в частности, участие в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Обвинения предъявлены в Южном округе Нью-Йорка. Впоследствии выяснилось, что Мадуро может быть приговорен к четырем пожизненным заключениям.