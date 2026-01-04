Газета
El Pais: Трамп поставил силу выше права своим решением по Венесуэле

Ведомости

Президент США Дональд Трамп фактически поставил силу выше международного права, санкционировав военную операцию против венесуэльского режима и захват Николаса Мадуро. Об этом пишет испанская газета El Pais.

В публикации отмечается, что атака США стала кульминацией многомесячного давления Вашингтона на власти Венесуэлы и ознаменовала переход от угроз к прямому силовому вмешательству. Основной целью операции, помимо вывода из строя военной инфраструктуры, был именно захват Мадуро. Издание пишет, что триумфальные заявления Трампа не снимают ключевых вопросов – приведет ли произошедшее к демократическому переходу или, напротив, к утрате Венесуэлой суверенитета и установлению внешнего управления.

Особое внимание уделяется заявлениям Трампа о готовности США управлять Венесуэлой и взять под контроль ее нефтяную отрасль. По мнению El Pais, это свидетельствует о возвращении к логике доктрины Монро и формированию новой модели американской гегемонии в Латинской Америке, основанной не на праве, а на силе. При этом четкой «дорожной карты» политического перехода в Каракасе Вашингтон пока не представил.

Лавров поговорил с вице-президентом Венесуэлы

Политика / Международные отношения

В материале также указывается на неопределенность будущей конфигурации власти в стране. Формальное сохранение власти за вице-президентом Делси Родригес может означать компромисс между США и нынешней власти страны, направленный на удержание управляемости и предотвращение хаоса. При этом такой сценарий, по оценке издания, лишь откладывает решение главного вопроса – восстановления подлинного национального суверенитета Венесуэлы и реализации воли ее граждан.

Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон в ходе ударов захватил и вывез из страны президента Николаса Мадуро и его жену. Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила, что Мадуро и его жена будут привлечены к ответственности в Соединенных Штатах. Им инкриминируется, в частности, участие в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Обвинения предъявлены в Южном округе Нью-Йорка. Впоследствии выяснилось, что Мадуро может быть приговорен к четырем пожизненным заключениям.

3 января президент США Дональд Трамп выступил с обращением, в ходе которого сказал, что администрация США берет на себя управление Венесуэлой на переходный период.

