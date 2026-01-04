США обсуждают новую систему управления Венесуэлой после похищения Мадуро
Госсекретарь США Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и советник Белого дома по внутренней политике Стивен Миллер прорабатывают варианты новой структуры управления Венесуэлой после похищения и вывоза из страны президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.
По данным издания, команда президента США по вопросам национальной безопасности изучает возможные модели органов власти Венесуэлы в «эпоху после Мадуро». При этом американский лидер Дональд Трамп пока не обозначил, каким будет переходное правительство, намерены ли США финансировать экономическое восстановление страны и планируется ли развертывание американских войск на венесуэльской территории.
Представители оборонного ведомства США ранее заявляли, что Пентагон и военные штабы продолжают оценивать, как долго американские силы могут оставаться в регионе. В то же время в администрации отмечают, что решений о направлении дополнительных войск или обращении в конгресс за финансированием для Венесуэлы на данный момент нет.
Бывшие и действующие американские дипломаты пояснили WSJ, что масштабы и продолжительность возможного «надзора» США за Венесуэлой будут зависеть от стратегических целей Трампа – идет ли речь о глубокой перестройке экономики и политическом переходе или лишь о сохранении и защите нефтяной инфраструктуры страны.
Представитель американской нефтяной отрасли в беседе с изданием отметил, что устранение Мадуро стало лишь начальным этапом, тогда как ключевым вопросом остается способность будущих властей Венесуэлы обеспечить безопасность и стабильность, необходимые для возвращения иностранных компаний.
Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон в ходе ударов захватил и вывез из страны Мадуро и его жену. Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что Мадуро и его жена будут привлечены к ответственности в Соединенных Штатах. Им инкриминируется, в частности, участие в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Обвинения предъявлены в Южном округе Нью-Йорка. Впоследствии выяснилось, что Мадуро может быть приговорен к четырем пожизненным срокам.
3 января Трамп выступил с обращением, в ходе которого сказал, что администрация США берет на себя управление Венесуэлой на переходный период.