Суд в Нью-Йорке назначил следующее заседание по делу Мадуро на 17 марта
Следующее заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро назначено на 17 марта, передает CNN.
В ходе слушаний в Федеральном окружном суде Манхэттена Мадуро и его жена, похищенные американскими силами 3 января, свою вину не признали. Им предъявлены обвинения в финансировании терроризма через наркоторговлю. Мадуро заявил, что он честный человек и остается президентом Венесуэлы.
Как сообщает CNN, Мадуро и его жена не добиваются освобождения под залог.
The Associated Press передает, что адвокатом Мадуро стал Барри Поллак. Он известен тем, что добился освобождения основателя сервиса WikiLeaks Джулиана Ассанжа из тюрьмы.