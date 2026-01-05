Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Суд в Нью-Йорке назначил следующее заседание по делу Мадуро на 17 марта

Ведомости

Следующее заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро назначено на 17 марта, передает CNN.

В ходе слушаний в Федеральном окружном суде Манхэттена Мадуро и его жена, похищенные американскими силами 3 января, свою вину не признали. Им предъявлены обвинения в финансировании терроризма через наркоторговлю. Мадуро заявил, что он честный человек и остается президентом Венесуэлы.

Как сообщает CNN, Мадуро и его жена не добиваются освобождения под залог.

The Associated Press передает, что адвокатом Мадуро стал Барри Поллак. Он известен тем, что добился освобождения основателя сервиса WikiLeaks Джулиана Ассанжа из тюрьмы.

Читайте также:Постпред России при ООН назвал похищение Мадуро разбоем
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь