Суд в Нью-Йорке назначил следующее заседание по делу Мадуро на 17 марта

В ходе слушаний в Федеральном окружном суде Манхэттена Мадуро и его жена, похищенные американскими силами 3 января, свою вину не признали. Им предъявлены обвинения в финансировании терроризма через наркоторговлю. Мадуро заявил, что он честный человек и остается президентом Венесуэлы.