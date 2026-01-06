Газета
Главная / Политика /

Боррель: США и Европа больше не являются прежними союзниками

Ведомости

Администрация Дональда Трампа более не может рассматриваться Европой в качестве надежного партнера. С таким заявлением выступил бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель. Его высказывание опубликовало издание Democrata.

Как отметил Боррель, на то, что отношения США и Европа изменились, указывают санкции, введенные в отношении высокопоставленных европейских чиновников, и угрозы в адрес Гренландии.

«В Европе еще многие не хотят признать эту реальность, предполагая, что США являются главным союзником Европейского союза. Но это уже не так», – отметил Боррель.

5 декабря Белый дом опубликовал «Стратегию национальной безопасности» (СНБ). Новая стратегия нацбезопасности значительно отличается от предыдущих, прокомментировал старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин. Прослеживаются попытки США отдать на откуп сферы безопасности и обороны самому Брюсселю. При этом Америка никоим образом не бросает европейских союзников, но акцентирует желание стать посредником в урегулировании разногласий.

В декабре 2025 г. администрация президента США ввела визовые санкции в отношении бывшего высокопоставленного европейского чиновника и сотрудников нескольких НКО, приближенных к органам власти ЕС.

