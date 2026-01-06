Боррель: США и Европа больше не являются прежними союзниками
Администрация Дональда Трампа более не может рассматриваться Европой в качестве надежного партнера. С таким заявлением выступил бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель. Его высказывание опубликовало издание Democrata.
«В Европе еще многие не хотят признать эту реальность, предполагая, что США являются главным союзником Европейского союза. Но это уже не так», – отметил Боррель.
5 декабря Белый дом опубликовал «Стратегию национальной безопасности» (СНБ). Новая стратегия нацбезопасности значительно отличается от предыдущих, прокомментировал старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин. Прослеживаются попытки США отдать на откуп сферы безопасности и обороны самому Брюсселю. При этом Америка никоим образом не бросает европейских союзников, но акцентирует желание стать посредником в урегулировании разногласий.
В декабре 2025 г. администрация президента США ввела визовые санкции в отношении бывшего высокопоставленного европейского чиновника и сотрудников нескольких НКО, приближенных к органам власти ЕС.