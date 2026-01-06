Боррель: США и Европа больше не являются прежними союзниками

5 декабря Белый дом опубликовал «Стратегию национальной безопасности» (СНБ). Новая стратегия нацбезопасности значительно отличается от предыдущих, прокомментировал старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин. Прослеживаются попытки США отдать на откуп сферы безопасности и обороны самому Брюсселю. При этом Америка никоим образом не бросает европейских союзников, но акцентирует желание стать посредником в урегулировании разногласий.