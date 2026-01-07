Букмекеры не стали платить поставившим на вторжение США в Венесуэлу

3 января американские силы похитили Мадуро и его жену Силию Флорес из Венесуэлы после атаки на страну. 5 января супруги предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке по обвинению в торговле наркотиками и оружием. Во время слушаний они не признали свою вину. Следующее заседание по этому делу назначено на 17 марта.