Букмекеры не стали платить поставившим на вторжение США в Венесуэлу
Букмекерское агентство Polymarket отказалось выплачивать миллионы долларов игрокам, поставившим на вторжение США в Венесуэлу. Нежелание платить выигрыш платформа объяснила несоответствием требованиям, поскольку захват президента страны Николаса Мадуро не приравнивается к полноценному вторжению. Об этом пишет The Guardian.
Согласно заявлению Polymarket, слова президента США Дональда Трампа о контроле над Венесуэлой не соответствуют условиям, заложенным в пари. Чтобы ставка сыграла, должна была начаться «военная операция с целью установления контроля» над страной.
При этом платформа должна выплатить $436 759 неизвестному, который поставил $30 000 на захват Мадуро и его вывоз за пределы Венесуэлы к 31 января 2026 г.
3 января американские силы похитили Мадуро и его жену Силию Флорес из Венесуэлы после атаки на страну. 5 января супруги предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке по обвинению в торговле наркотиками и оружием. Во время слушаний они не признали свою вину. Следующее заседание по этому делу назначено на 17 марта.
Постоянный представитель России при ОНН Василий Небензя в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН по Венесуэле назвал разбоем действия США в отношении Мадуро. Он напомнил, что РФ осуждает вооруженную операцию против страны.