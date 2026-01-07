Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Букмекеры не стали платить поставившим на вторжение США в Венесуэлу

Ведомости

Букмекерское агентство Polymarket отказалось выплачивать миллионы долларов игрокам, поставившим на вторжение США в Венесуэлу. Нежелание платить выигрыш платформа объяснила несоответствием требованиям, поскольку захват президента страны Николаса Мадуро не приравнивается к полноценному вторжению. Об этом пишет The Guardian.

Согласно заявлению Polymarket, слова президента США Дональда Трампа о контроле над Венесуэлой не соответствуют условиям, заложенным в пари. Чтобы ставка сыграла, должна была начаться «военная операция с целью установления контроля» над страной.

При этом платформа должна выплатить $436 759 неизвестному, который поставил $30 000 на захват Мадуро и его вывоз за пределы Венесуэлы к 31 января 2026 г.

МИД России призвал США освободить Мадуро и его жену

Политика / Международные отношения

3 января американские силы похитили Мадуро и его жену Силию Флорес из Венесуэлы после атаки на страну. 5 января супруги предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке по обвинению в торговле наркотиками и оружием. Во время слушаний они не признали свою вину. Следующее заседание по этому делу назначено на 17 марта.

Постоянный представитель России при ОНН Василий Небензя в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН по Венесуэле назвал разбоем действия США в отношении Мадуро. Он напомнил, что РФ осуждает вооруженную операцию против страны.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её