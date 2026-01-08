МИД КНР назвал захват США танкера Marinera нарушением международного права
Захват США нефтяного танкера Marinera в Атлантическом океане является нарушением международного права. Китай выступает против подобных односторонних действий. Об этом на пресс-конференции заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«Китайская сторона последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих основы в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН. А также против любых действий, которые противоречат целям и принципам Устава ООН и нарушают суверенитет и безопасность других стран», – сказала дипломат (цитата по The paper).
Военные США 7 января задержали нефтяной танкер Marinera, находившийся под российским флагом в Северной Атлантике, на основании ордера Федерального суда. Европейское командование ВС США заявило, что причиной стало нарушение американских санкций. После этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что власти США намерены предать суду экипаж судна.
В Белом доме считают, что Marinera является частью теневого флота Венесуэлы. Левитт заявила, что танкер незаконно перевозил венесуэльскую нефть в обход санкций США.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News утверждал, что задержанный танкер, находившийся под флагом России, «притворялся российским» с целью обхода американских санкций.