Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД КНР назвал захват США танкера Marinera нарушением международного права

Ведомости

Захват США нефтяного танкера Marinera в Атлантическом океане является нарушением международного права. Китай выступает против подобных односторонних действий. Об этом на пресс-конференции заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Китайская сторона последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих основы в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН. А также против любых действий, которые противоречат целям и принципам Устава ООН и нарушают суверенитет и безопасность других стран», – сказала дипломат (цитата по The paper).

Военные США 7 января задержали нефтяной танкер Marinera, находившийся под российским флагом в Северной Атлантике, на основании ордера Федерального суда. Европейское командование ВС США заявило, что причиной стало нарушение американских санкций. После этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что власти США намерены предать суду экипаж судна.

В Белом доме считают, что Marinera является частью теневого флота Венесуэлы. Левитт заявила, что танкер незаконно перевозил венесуэльскую нефть в обход санкций США.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News утверждал, что задержанный танкер, находившийся под флагом России, «притворялся российским» с целью обхода американских санкций.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь