МИД КНР назвал захват США танкера Marinera нарушением международного права

«Китайская сторона последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих основы в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН. А также против любых действий, которые противоречат целям и принципам Устава ООН и нарушают суверенитет и безопасность других стран», – сказала дипломат (цитата по The paper).