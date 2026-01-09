Газета
Главная / Политика /

Ким Чен Ын заявил о «безусловной поддержке» в письме Путину

Ведомости

Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын направил ответное письмо президенту России Владимиру Путину, в котором заверил в неизменной поддержке его политики. Полный текст опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Буду абсолютно уважать и безусловно поддерживать все проводимые Вами политики и принимаемые решения, и готов всегда быть вместе за вас и за вашу Россию. Этот выбор неизменный и останется вечным», — написал Ким Чен Ын. Путина он назвал «самым дорогим другом».

Штыки и дружба

Мнения

Он также подчеркнул, что их тесное сотрудничество будет развиваться в духе всеобъемлющего стратегического партнерства между странами.

Письмо было направленно в ответ на новогоднюю поздравительную телеграмму Путина. Российский президент тогда отметил «героическое участие» военнослужащих КНДР в освобождении территории Курской области от украинских сил и последующую работу корейских саперов в России. Он назвал эти события подтверждением «нерушимой дружбы и боевого братства» между двумя странами.

В сентябре Путин говорил, что инициативу по участию северокорейских сил в освобождении Курской области проявил сам Ким Чен Ын.

