Ким Чен Ын заявил о «безусловной поддержке» в письме Путину

«Буду абсолютно уважать и безусловно поддерживать все проводимые Вами политики и принимаемые решения, и готов всегда быть вместе за вас и за вашу Россию. Этот выбор неизменный и останется вечным», — написал Ким Чен Ын. Путина он назвал «самым дорогим другом».