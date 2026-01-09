Самолет госдепа США прибыл в Каракас
Самолет государственного департамента США совершил посадку в международном аэропорту Каракаса. Это следует из данных сервиса по отслеживанию полетов Flightradar24.
Речь идет о турбовинтовом самолете Dash 8-300, который, согласно информации портала, принадлежит госдепартаменту США. Борт вылетел из столицы Кюрасао Виллемстада около 12:45 по времени Гринвича и приземлился в Каракасе примерно в 13:35, что соответствует 16:35 мск.
Цель прилета самолета, а также состав находящихся на борту лиц официально не раскрываются.
9 января президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что на фоне сотрудничества Венесуэлы с Вашингтоном принял решение отменить вторую волну ударов по стране. По его словам, американские военные корабли при этом останутся на своих позициях в целях безопасности.
Трамп также заявил, что Венесуэла освобождает значительное число политических заключенных и взаимодействует с США, в том числе по вопросам восстановления нефтяной и газовой инфраструктуры. По его оценке, крупные нефтяные компании планируют инвестировать в страну не менее $100 млрд. Обсуждение этих планов, по словам американского президента, должно состояться на встрече в Белом доме.
Утром 3 января американские военные нанесли удары по территории Венесуэлы и захватили президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. 5 января они предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке по обвинениям в торговле наркотиками и оружием. Супруги заявили о своей невиновности. Следующее судебное заседание планируется на 17 марта.