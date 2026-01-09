Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Самолет госдепа США прибыл в Каракас

Ведомости

Самолет государственного департамента США совершил посадку в международном аэропорту Каракаса. Это следует из данных сервиса по отслеживанию полетов Flightradar24.

Речь идет о турбовинтовом самолете Dash 8-300, который, согласно информации портала, принадлежит госдепартаменту США. Борт вылетел из столицы Кюрасао Виллемстада около 12:45 по времени Гринвича и приземлился в Каракасе примерно в 13:35, что соответствует 16:35 мск.

Цель прилета самолета, а также состав находящихся на борту лиц официально не раскрываются.

МИД России призвал США освободить Мадуро и его жену

Политика / Международные отношения

9 января президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что на фоне сотрудничества Венесуэлы с Вашингтоном принял решение отменить вторую волну ударов по стране. По его словам, американские военные корабли при этом останутся на своих позициях в целях безопасности.

Трамп также заявил, что Венесуэла освобождает значительное число политических заключенных и взаимодействует с США, в том числе по вопросам восстановления нефтяной и газовой инфраструктуры. По его оценке, крупные нефтяные компании планируют инвестировать в страну не менее $100 млрд. Обсуждение этих планов, по словам американского президента, должно состояться на встрече в Белом доме.

Утром 3 января американские военные нанесли удары по территории Венесуэлы и захватили президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. 5 января они предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке по обвинениям в торговле наркотиками и оружием. Супруги заявили о своей невиновности. Следующее судебное заседание планируется на 17 марта.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте