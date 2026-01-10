Газета
Главная / Политика /

За четыре часа над регионами РФ сбили 10 беспилотников

Ведомости

Средства ПВО за четыре часа вечером 10 января уничтожили 10 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, все дроны были сбиты в период с 16:00 до 20:00 мск. Три беспилотника уничтожены над Белгородской областью, по два – над Курской и Воронежской областями, по одному – над Ростовской и Брянской областями, а также над Дагестаном.

До этого сообщалось, что с 9:00 до 16:00 мск силы ПВО ликвидировали 33 украинских беспилотника. Над Ростовской областью сбили 10 дронов, над Каспийским морем – семь, над Волгоградской и Астраханской областями – по четыре.

Утром 10 января Минобороны заявляло об уничтожении восьми беспилотников над Крымом, Костромской областью и Республикой Адыгеей. В ночь на 10 января, по данным ведомства, силы ПВО сбили 59 украинских дронов. На фоне атак в ряде аэропортов вводились временные ограничения на полеты.

