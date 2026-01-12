Аракчи заявил о зарубежных указаниях протестующим стрелять по людям в Иране
Участники беспорядков в Иране получали указания из-за рубежа открывать огонь по людям. Об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи на встрече с послами иностранных государств.
«У нас есть записи голосовых сообщений, которые из-за рубежа приходили террористам: если есть полиция – стреляйте по полиции. Если нет, то бейте по населению. Единственное важно, чтобы число жертв росло, проливалось больше крови», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Аракчи также подчеркнул, что Тегеран не намерен предпринимать превентивные шаги в ответ на угрозы со стороны США, однако при необходимости страна полностью готова к военным действиям.
Протесты в стране начались 28 декабря на главном базаре Тегерана. Изначально в них участвовали владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. Позднее акции охватили все провинции республики.
10 января в Иране также заявляли, что иностранное вмешательство превратило мирные социальные протесты в хаос.