Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Аракчи заявил о зарубежных указаниях протестующим стрелять по людям в Иране

Ведомости

Участники беспорядков в Иране получали указания из-за рубежа открывать огонь по людям. Об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи на встрече с послами иностранных государств.

«У нас есть записи голосовых сообщений, которые из-за рубежа приходили террористам: если есть полиция – стреляйте по полиции. Если нет, то бейте по населению. Единственное важно, чтобы число жертв росло, проливалось больше крови», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Аракчи также подчеркнул, что Тегеран не намерен предпринимать превентивные шаги в ответ на угрозы со стороны США, однако при необходимости страна полностью готова к военным действиям.

11 января иранские силовые структуры сообщили о задержании ключевых участников протестов. Точное число задержанных и их имена не раскрываются. В тот же день стало известно, что за две недели беспорядков в Иране погибли 109 полицейских.

Протесты в стране начались 28 декабря на главном базаре Тегерана. Изначально в них участвовали владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. Позднее акции охватили все провинции республики.

10 января в Иране также заявляли, что иностранное вмешательство превратило мирные социальные протесты в хаос.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь