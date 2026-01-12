Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп назвал себя eдинственной картой на руках Зеленского

Ведомости

Единственное преимущество президента Украины Владимира Зеленского – его американский коллега Дональд Трамп. Об этом заявил сам глава американского Белого Дома в интервью газете The New York Times (NYT).

Он также вновь повторил свой тезис о том, что у президента Украины с первого дня конфликта с РФ «нет карт». Американский лидер добавил, что у Зеленского сейчас есть «только одно – Дональд Трамп».

Президент США в интервью NYT отказался отвечать на вопрос о готовности вооружить Украину в случае, если Россия отклонит мирный план, предложенный Вашингтоном, или будет откладывать его согласование.

Орбан: передача Украине 800 млрд евро приведет к краху экономики Европы

Политика / Международные отношения

«Я просто не хочу оказаться в ситуации, когда мне придется это сказать, потому что я обязан попытаться спасти жизни», – отметил он.

Встреча Зеленского и Трампа 28 февраля завершилась на повышенных тонах. При этом до фактических двусторонних переговоров дело даже не дошло, политики разругались в ходе приветственной пресс-конференции, которая обычно длится 10–15 минут, но на этот раз продолжалась около часа. «Вы не в положении диктовать, что мы будем чувствовать… У вас нет карт. Вы играете с жизнями миллионов людей. Вы играете с возможностью развязать третью мировую войну», – подчеркнул тогда американский лидер.

Трамп 12 января заявлял, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине достигнут прогресс. По словам президента США, американские силы продают оружие НАТО и имеют с этого доход, но он хочет прекратить конфликт, чтобы спасти жизни людей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте