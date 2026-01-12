Трамп назвал себя eдинственной картой на руках Зеленского

Встреча Зеленского и Трампа 28 февраля завершилась на повышенных тонах. При этом до фактических двусторонних переговоров дело даже не дошло, политики разругались в ходе приветственной пресс-конференции, которая обычно длится 10–15 минут, но на этот раз продолжалась около часа. «Вы не в положении диктовать, что мы будем чувствовать… У вас нет карт. Вы играете с жизнями миллионов людей. Вы играете с возможностью развязать третью мировую войну», – подчеркнул тогда американский лидер.