Трамп назвал себя eдинственной картой на руках Зеленского
Единственное преимущество президента Украины Владимира Зеленского – его американский коллега Дональд Трамп. Об этом заявил сам глава американского Белого Дома в интервью газете The New York Times (NYT).
Он также вновь повторил свой тезис о том, что у президента Украины с первого дня конфликта с РФ «нет карт». Американский лидер добавил, что у Зеленского сейчас есть «только одно – Дональд Трамп».
Президент США в интервью NYT отказался отвечать на вопрос о готовности вооружить Украину в случае, если Россия отклонит мирный план, предложенный Вашингтоном, или будет откладывать его согласование.
«Я просто не хочу оказаться в ситуации, когда мне придется это сказать, потому что я обязан попытаться спасти жизни», – отметил он.
Встреча Зеленского и Трампа 28 февраля завершилась на повышенных тонах. При этом до фактических двусторонних переговоров дело даже не дошло, политики разругались в ходе приветственной пресс-конференции, которая обычно длится 10–15 минут, но на этот раз продолжалась около часа. «Вы не в положении диктовать, что мы будем чувствовать… У вас нет карт. Вы играете с жизнями миллионов людей. Вы играете с возможностью развязать третью мировую войну», – подчеркнул тогда американский лидер.
Трамп 12 января заявлял, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине достигнут прогресс. По словам президента США, американские силы продают оружие НАТО и имеют с этого доход, но он хочет прекратить конфликт, чтобы спасти жизни людей.