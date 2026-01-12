Газета
Главная / Политика /

Рютте: приверженность НАТО членству Украины остается в силе

Ведомости

Решение о «необратимом пути» Украины в НАТО, принятое на саммите альянса в Вашингтоне в 2024 г., остается в силе, несмотря на возражения отдельных стран. Такое мнение высказал генсек НАТО Марк Рютте.

Выступая на пресс-конференции в ходе визита в Хорватию, Рютте напомнил, что на вашингтонском саммите альянс зафиксировал обязательство по будущему членству Украины.

«Однако мы сейчас имеем ситуацию, когда ряд стран НАТО, включая Венгрию и США, выступают против членства Украины. И у нас стоит вопрос о гарантиях безопасности Украине после конфликта или заключения долгосрочного мира. Если Украина не будет в НАТО, тогда что это будет?» – подчеркнул он (цитата по ТАСС).

В числе обсуждаемых подходов он упомянул инициативы так называемой «коалиции желающих», включая идеи о возможном размещении западных войск на территории Украины в случае прекращения огня.

15 декабря глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявляла, что вопрос членства Украины в НАТО больше не обсуждается, а в качестве альтернативы Европа должна подготовить серьезные гарантии безопасности.

14 декабря президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев готов отказаться от стремления вступить в НАТО, если получит иные гарантии безопасности от европейских и американских партнеров, подчеркнув, что считает такой шаг компромиссом.

10 января зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что размещение любого воинского контингента на Украине со стороны стран Европы или НАТО в целом неприемлемо для России. Свои слова в соцсети он сопроводил видео удара комплексом «Орешник» по объектам на территории Украины.

