Премьер Гренландии заявил, что безопасность острова должна обеспечиваться НАТО

Нильсен также отметил, что понимает тревогу, с которой многие следят за сообщениями о территориальных претензиях США к Гренландии. Он также подчеркнул, что сейчас Гренландии уделяется много международного внимания, что «само по себе положительно», поскольку отражает «стратегическое значение территории».