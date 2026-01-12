Премьер Гренландии заявил, что безопасность острова должна обеспечиваться НАТО
Безопасность Гренландии «безусловно» должна обеспечиваться НАТО. Об этом заявил премьер-министр территории Йенс-Фредерик Нильсен в соцсети Facebook
«Гренландия является частью Королевства Дания и частью НАТО через Содружество. Это значит, что наша безопасность и оборона должны быть в НАТО. Это фундаментальная и твердая позиция», – написал он.
Нильсен также отметил, что понимает тревогу, с которой многие следят за сообщениями о территориальных претензиях США к Гренландии. Он также подчеркнул, что сейчас Гренландии уделяется много международного внимания, что «само по себе положительно», поскольку отражает «стратегическое значение территории».
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 7 января заявляла, что президент США Дональд Трамп обсуждает с командой по национальной безопасности вопрос возможной покупки Гренландии. По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая.
Позже Трамп заявил, что оборона Гренландии «состоит из двух собачьих упряжек», подчеркнув, что если США не получат контроль над островом, то это якобы могут сделать Москва или Пекин.