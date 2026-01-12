Бывший вице-канцлер ФРГ предложил пригласить Гренландию в Евросоюз
Бывший вице-канцлер Германии Роберт Хабек выступил с инициативой пригласить Гренландию в Европейский союз. По его мнению, это позволит снизить интерес президента США Дональда Трампа к потенциальному захвату этой территории. Об этом он сообщил The Guardian.
Хабек считает, что в условиях изменившегося мира Европа должна адекватно реагировать на вызовы, включая возможные действия Трампа. Он подчеркнул, что предложение для Гренландии должно быть прагматичным и поэтапным. По его оценкам, остров может присоединиться к ЕС в 2026 г. или 2027 г.
Кроме того, Хабек предложил заключить с Гренландией серию соглашений, в том числе в области рыболовства, с возможностью пересмотра этих договоренностей. Он высказался за предоставление значительных инвестиций в инфраструктуру и устойчивую добычу критически важных ресурсов территории, а также за выполнение обязательств по сохранению культуры иннуитов и укреплению местного самоуправления.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 7 января заявляла, что Трамп обсуждает с командой по национальной безопасности вопрос возможной покупки Гренландии. По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая.
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен сказал, что безопасность территории «безусловно» должна обеспечиваться НАТО. «Гренландия является частью Королевства Дания и частью НАТО через Содружество. Это значит, что наша безопасность и оборона должны быть в НАТО. Это фундаментальная и твердая позиция», – заявил он.