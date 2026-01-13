WP: США маскировали военные самолеты для ударов по лодкам наркоторговцев
Первый удар США по предполагаемому судну с наркотиками в начале сентября был нанесен военным самолетом, замаскированным под гражданский. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на несколько официальных лиц.
По словам двух чиновников, во время атаки на борту самолета не было видно никакого оружия. Боеприпасы были выпущены из пусковой трубы, позволяющей размещать их внутри воздушного судна, а не на крыле.
По данным газеты, инцидент стал причиной юридических дебатов насчет того, является ли сокрытие военного статуса самолета «уловкой, нарушающей международное право». Юристы считают, что притворство гражданским лицом с совершением нападения с явным намерением убить или ранить цель считается вероломством в рамках права вооруженных конфликтов и военным преступлением.
2 сентября госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в южной части Карибского моря американские военные уничтожили судно из Венесуэлы, перевозившее наркотики. Позже подобные атаки несколько раз повторялись.
9 декабря президент США Дональд Трамп заявил Politico, что Вашингтон может распространить проводимую в Карибском море военно-морскую операцию по борьбе с наркотрафиком на Колумбию и Мексику. 2 декабря глава Белого дома сообщил, что скоро Вашингтон начнет наносить удары по наркоторговцам в Латинской Америке.