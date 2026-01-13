В МИД РФ осудили вмешательство во внутриполитические процессы Ирана
Российская сторона выразила осуждение внешнего вмешательства во внутриполитические процессы Ирана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав его «подрывным».
Правительство Ирана при этом проявляет готовность к конструктивному диалогу в поиске эффективных путей нейтрализации негативных социально-экономических последствий враждебной политики Запада, подчеркнула дипломат.
Кроме того, Захарова назвала недопустимыми угрозы Вашингтона о нанесении военных ударов по территории Ирана.
«Те, кто планирует использовать инспирированные извне беспорядки в качестве предлога для повторения агрессии против Ирана, совершенной в июне 2025 г., должны отдавать себе отчет в пагубных последствиях таких действий для ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, а также глобальной международной безопасности», – говорится в ответе дипломата.
Она также выразила мнение, что санкционное давление Запада на Иран затрудняет развитие страны, а также порождает экономические и социальные проблемы. В результате силы, враждебно настроенные к республике, используют растущую общественную напряженность для дестабилизации и разрушения государства.
По словам Захаровой, Москва поддерживает контакты с российскими загранучреждениями в Иране. Они работают в штатном режиме и находятся на постоянной связи с пребывающими в стране российскими соотечественниками, отметила Захарова. МИД порекомендовал им воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и осуществления фото- и видеосъемки.
Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально акции начались на главном базаре Тегерана, где на улицы вышли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. В тот день риал опустился до исторического минимума – 1,45 млн за $1. Позднее беспорядки охватили все провинции страны.
Reuters со ссылкой на источник писало, что по состоянию на 13 января в ходе протестов в Иране погибли уже около 2000 человек.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани также решительно осудил попытки внешнего вмешательства во внутренние дела Исламской Республики.