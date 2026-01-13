ЕК готовит новые санкции против Ирана из-за подавления протестов

13 января Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщило, что число погибших в ходе протестов достигло около 2000 человек. По его утверждению, за гибель как протестующих, так и сотрудников сил безопасности ответственны лица, которых он назвал террористами. При этом источник не уточнил соотношение гражданских лиц и представителей силовых структур среди погибших.