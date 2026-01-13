ЕК готовит новые санкции против Ирана из-за подавления протестов
Еврокомиссия начала разработку новых санкций против Ирана на фоне подавления протестов в стране. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.
По ее словам, поводом для ограничительных мер стали попытки властей подавить протесты. «Я безоговорочно осуждаю чрезмерное применение силы и продолжающееся ограничение свободы», – написала фон дер Ляйен.
13 января Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщило, что число погибших в ходе протестов достигло около 2000 человек. По его утверждению, за гибель как протестующих, так и сотрудников сил безопасности ответственны лица, которых он назвал террористами. При этом источник не уточнил соотношение гражданских лиц и представителей силовых структур среди погибших.
Массовые протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально акции начались на главном базаре Тегерана, где на улицы вышли владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями властей на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. В тот день риал опустился до исторического минимума – 1,45 млн за $1. Впоследствии беспорядки охватили все провинции страны.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи 12 января заявил о полном контроле над ситуацией с протестами. Он также утверждал, что у иранских властей есть документы, подтверждающие причастность США и Израиля к террористическим действиям участников беспорядков, и критиковал западные правительства за осуждение иранской полиции, а не террористов.
13 января стало известно, что США также обсуждают введение санкций против Ирана из-за подавления протестов. По данным источников, в Вашингтоне рассматривают ограничения в отношении энергетического и банковского секторов, меры против представителей иранского руководства, а также введение 25%-ных тарифов для государств, продолжающих вести бизнес с Тегераном.