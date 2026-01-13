Газета
Главная / Политика /

Рютте: Украина должна «выжить» в конфликте с Россией

Ведомости

Украина должна «выжить» в конфликте с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе выступления на форуме «Обновление Европы» в Европарламенте.

«Мы это делаем [оказываем поддержку Украине], потому что ваша борьба – это наша борьба, вы должны выжить», – сказал он.

На уточняющий вопрос модератора о том, что Украина должна не «победить», а именно «выжить», Рютте ответил, что украинскую сторону следует привести «сильной за стол переговоров».

FT: Франция и Британия не будут отправлять войска на Украину без одобрения США

Политика / Международные новости

12 января Рютте заявил, что приверженность НАТО членству Украины остается в силе. В числе обсуждаемых подходов он упомянул инициативы «коалиции желающих», включая идеи о возможном размещении западных войск на территории Украины в случае прекращения огня.

В тот же день президент США Дональд Трамп сообщил, не приводя деталей, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине достигнут прогресс. По словам Трампа, американские силы продают оружие НАТО и имеют с этого доход, но он хочет прекратить конфликт, чтобы спасти жизни людей.

