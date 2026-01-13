FT: Франция и Британия не будут отправлять войска на Украину без одобрения США
Париж и Лондон не станут отправлять войска на Украину без одобрения президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.
«Без США ничего этого не произойдет. Пока неясно, что на самом деле думает Трамп», – сказал один из собеседников газеты, имея в виду обещания Великобритании и Франции отправить войска на Украину.
Глава штаба обороны вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон заявил 13 января, что Лондон не станет отправлять вооруженные силы на Украину, пока не будет уверен в их безопасности.
11 января журналист Die Welt Кристоф Ваннер предположил, что отправка военного контингента ЕС на Украину под видом миротворцев может стать поводом для нового удара России ракетным комплексом «Орешник». По его мнению, последнее применение этого комплекса 9 января может быть намеком для европейцев, чтобы те не рассматривали отправку солдат без одобрения Москвы.