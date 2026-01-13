FT: Франция и Британия не будут отправлять войска на Украину без одобрения США

11 января журналист Die Welt Кристоф Ваннер предположил, что отправка военного контингента ЕС на Украину под видом миротворцев может стать поводом для нового удара России ракетным комплексом «Орешник». По его мнению, последнее применение этого комплекса 9 января может быть намеком для европейцев, чтобы те не рассматривали отправку солдат без одобрения Москвы.