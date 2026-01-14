Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Франция откроет консульство в Гренландии как «сигнал США»

Ведомости

Франция откроет свое первое консульство в Гренландии 6 февраля, заявил министр иностранных дел страны Жан-Ноель Барро. Он назвал это решение «политическим сигналом» на фоне заявлений США об интересе к территории, передает Politico.

Как сообщил Барро, дипломатическое представительство в столице Гренландии Нууке призвано продемонстрировать позицию Франции в ответ «на экспансионистские амбиции, выраженные президентом США Дональдом Трампом». Проект обойдется французским налогоплательщикам в 500 000 евро, а Дания окажет содействие в его реализации.

В настоящее время лишь несколько стран, включая США и Исландию, имеют консульства в Гренландии, отмечает Politico. Канада также планирует открыть свое представительство в ближайшие недели, что «указывает на растущее международное внимание к этому автономному региону».

Нильсен: Гренландия выбирает Данию, а не США

Политика / Международные новости

14 января Bloomberg писал, что министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен и его коллега из Гренландии Вивиан Мотцфельдт попытаются убедить администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от требований в отношении острова.

13 января Трамп заявил, что нежелание жителей Гренландии вступать в состав США – это «их проблема».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь