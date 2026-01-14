Франция откроет консульство в Гренландии как «сигнал США»
Франция откроет свое первое консульство в Гренландии 6 февраля, заявил министр иностранных дел страны Жан-Ноель Барро. Он назвал это решение «политическим сигналом» на фоне заявлений США об интересе к территории, передает Politico.
Как сообщил Барро, дипломатическое представительство в столице Гренландии Нууке призвано продемонстрировать позицию Франции в ответ «на экспансионистские амбиции, выраженные президентом США Дональдом Трампом». Проект обойдется французским налогоплательщикам в 500 000 евро, а Дания окажет содействие в его реализации.
В настоящее время лишь несколько стран, включая США и Исландию, имеют консульства в Гренландии, отмечает Politico. Канада также планирует открыть свое представительство в ближайшие недели, что «указывает на растущее международное внимание к этому автономному региону».
14 января Bloomberg писал, что министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен и его коллега из Гренландии Вивиан Мотцфельдт попытаются убедить администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от требований в отношении острова.
13 января Трамп заявил, что нежелание жителей Гренландии вступать в состав США – это «их проблема».