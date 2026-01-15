Глава МИД Турции выступил за решение конфликта США и Ирана через диалог
Турция поддерживает диалог между США и Ираном для решения конфликта, заявил журналистам министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает «РИА Новости».
«Нас интересует все, что происходит в Иране. Мы безусловно выступаем за решение проблем через диалог. Мы продолжим прикладывать дипломатические усилия, надеемся, что США и Иран решат проблему другими методами», – подчеркнул он.
Фидан также отметил, что Турция не хотела бы повторения «12-дневного» конфликта, который произошел в июне 2025 г.
15 января NBC News со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что президент США Дональд Трамп требует быстрого, решительного военного вмешательства в Иране, чтобы оно смогло привести режим к падению. При этом советники американского лидера не могут гарантировать такого исхода.
В тот же день стало известно, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке.
14 января агентство Reuters отмечало, что Вашингтон может ударить по Ирану в течение 24 часов. Один источник издания только допустил американскую атаку, тогда как второй чиновник заявил, что удары могут быть нанесены в течение суток. По словам собеседника агентства, Трамп уже принял решение о вмешательстве, хотя масштабы и сроки пока неизвестны.