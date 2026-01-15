Глава МИД Турции выступил за решение конфликта США и Ирана через диалог

14 января агентство Reuters отмечало, что Вашингтон может ударить по Ирану в течение 24 часов. Один источник издания только допустил американскую атаку, тогда как второй чиновник заявил, что удары могут быть нанесены в течение суток. По словам собеседника агентства, Трамп уже принял решение о вмешательстве, хотя масштабы и сроки пока неизвестны.