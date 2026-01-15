США ввели санкции против 11 граждан Ирана
Минфин США расширил список санкций против Ирана. В перечень вошли 11 граждан страны, а также 13 организаций. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.
Среди лиц, которые попали под ограничения, оказались секретарь совбеза Ирана Али Лариджани, командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ядолла Буали, представители правоохранительных органов некоторых провинций Ирана и др.
Под американские санкции также попали компании, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Иране, Сингапуре и Великобритании. Среди иранских организаций, включенных в список, в частности, значится тюрьма Фардис.
ABC News 13 января писал, что США рассматривают возможность введения новых санкций против Ирана на фоне подавления антиправительственных протестов, а также другие варианты давления на Тегеран.
Кроме того, в тот же день стало известно, что Еврокомиссия начала разработку новых санкций против Ирана на фоне подавления протестов.
С 28 декабря в Иране продолжаются протесты. Изначально беспорядки начались на главном базаре Тегерана, где на акции вышли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. Позже протестные акции охватили все провинции страны.