Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США ввели санкции против 11 граждан Ирана

Ведомости

Минфин США расширил список санкций против Ирана. В перечень вошли 11 граждан страны, а также 13 организаций. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Среди лиц, которые попали под ограничения, оказались секретарь совбеза Ирана Али Лариджани, командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ядолла Буали, представители правоохранительных органов некоторых провинций Ирана и др.

Под американские санкции также попали компании, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Иране, Сингапуре и Великобритании. Среди иранских организаций, включенных в список, в частности, значится тюрьма Фардис.

AFP: Трампа убедили не наносить удары по Ирану

Политика / Международные новости

ABC News 13 января писал, что США рассматривают возможность введения новых санкций против Ирана на фоне подавления антиправительственных протестов, а также другие варианты давления на Тегеран.

Кроме того, в тот же день стало известно, что Еврокомиссия начала разработку новых санкций против Ирана на фоне подавления протестов.

С 28 декабря в Иране продолжаются протесты. Изначально беспорядки начались на главном базаре Тегерана, где на акции вышли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. Позже протестные акции охватили все провинции страны.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её