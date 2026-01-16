Трамп и Фицо встретятся в резиденции во Флориде 17 января

15 января Трамп встретился с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо в Белом доме. Она заявила, что передала Трампу свою медаль Нобелевской премии мира. В начале января Мачадо уже говорила, что готова разделить награду с американским лидером, однако в Нобелевском комитете заявили, что премию нельзя передать другим лицам.