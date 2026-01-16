Трамп и Фицо встретятся в резиденции во Флориде 17 января
Президент США Дональд Трамп проведет встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида), следует из расписания главы Белого дома.
Переговоры начнутся в 15:30 (23:30 мск) 17 января.
15 января Трамп встретился с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо в Белом доме. Она заявила, что передала Трампу свою медаль Нобелевской премии мира. В начале января Мачадо уже говорила, что готова разделить награду с американским лидером, однако в Нобелевском комитете заявили, что премию нельзя передать другим лицам.
Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что также встретится с Трампом в Белом доме 3 февраля. Он выразил надежду, что диалог позволит обеспечить безопасность и спокойствие для граждан его страны.