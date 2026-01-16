Германия возобновила дебаты о ядерном щите после угроз Трампа по Гренландии

Бывший судья Конституционного суда Германии Андреас Паулус констатирует, что доверие к США меняется с «головокружительной скоростью», и призывают Европу подумать о собственном ядерном сдерживании. Аналитик Йоханнес Краузе предложил, чтобы Великобритания и Франция расширили свои арсеналы, получив финансовую поддержку от Германии и других стран в обмен на право совещательного голоса. При этом собственный ядерный арсенал Германии он считает неприемлемым как технически, так и политически.