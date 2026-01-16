Германия возобновила дебаты о ядерном щите после угроз Трампа по Гренландии
В Берлине вновь обострились дебаты о создании европейского ядерного щита на фоне стремления президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию. Это усилило сомнения в надежности американских союзнических гарантий, сообщает Handelsblatt.
Как пишет издание, дискуссия расколола коалицию Христианско-демократического союза Германии (ХДС)/Христианско-социального союза в Баварии (ХСС) и Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). Вице-председатель фракции СДПГ Зимтье Меллер заявила, что «серьезные дебаты» о возможностях использования французского и британского ядерного потенциала для общеевропейского сдерживания являются «разумными и необходимыми». При этом она отметила, что Германия должна обсудить с партнерами возможный вклад в такую систему.
Однако внутри ее же партии звучат возражения. Депутат Ральф Штегнер предупредил, что «блуждающая внешняя политика» США и денонсация договоров о контроле над вооружениями не должны служить оправданием для поддержки идеи ядерного вооружения. Он подчеркнул, что даже косвенное участие Германии может нарушить Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и «Договор два плюс четыре».
Христианские демократы, в свою очередь, проявляют большую открытость к обсуждению. Председатель земельной группы ХСС Александр Хоффман заявил, что «Германия и Европа должны быть способны к сдерживанию и готовы к обороне на всех фронтах», и призвал снять «все запреты на мышление».
Непосредственным триггером дискуссии стали угрозы Трампа аннексировать Гренландию под предлогом противостояния российскому и китайскому присутствию в Арктике. На этом фоне Германия, Франция, Швеция и Норвегия уже направили военных на остров. При этом, как отмечает издание, конфликт на Украине и «пророссийская позиция» Трампа усилили в Европе фундаментальные сомнения в способности полагаться на ядерный зонтик США в случае серьезной угрозы.
Бывший судья Конституционного суда Германии Андреас Паулус констатирует, что доверие к США меняется с «головокружительной скоростью», и призывают Европу подумать о собственном ядерном сдерживании. Аналитик Йоханнес Краузе предложил, чтобы Великобритания и Франция расширили свои арсеналы, получив финансовую поддержку от Германии и других стран в обмен на право совещательного голоса. При этом собственный ядерный арсенал Германии он считает неприемлемым как технически, так и политически.
16 января Financial Times писала, что Франция предупредила США, что любая попытка захватить Гренландию станет «пересечением красной линии» и поставит под угрозу экономические отношения с Европой.
15 января первые военнослужащие из европейских стран прибыли в Гренландию на фоне угроз Трампа по захвате острова. Разведывательную миссию проводит Дания – остров является автономной территорией страны.