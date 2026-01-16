ШОС выступает против вмешательства во внутренние дела Ирана

В заявлении также говорится о серьезной обеспокоенности в связи с недавними трагическими событиями в Иране, которые привели к жертвам среди мирного населения и сотрудников правоохранительных органов, а также к разрушению гражданской инфраструктуры. В этой связи ШОС выразила глубокие соболезнования народу и правительству Ирана.