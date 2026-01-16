ШОС выступает против вмешательства во внутренние дела Ирана
Шанхайская организация сотрудничества выступила против вмешательства во внутренние дела Ирана. Об этом говорится в заявлении ШОС, посвященном ситуации в Исламской Республике.
«ШОС выступает против вмешательства во внутренние дела Исламской Республики Иран», – отмечается в документе.
В организации подчеркнули приверженность принципам уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности государств, а также неприменения силы или угрозы силой в международных отношениях. ШОС призвала к урегулированию ситуации политико-дипломатическими методами.
В заявлении также говорится о серьезной обеспокоенности в связи с недавними трагическими событиями в Иране, которые привели к жертвам среди мирного населения и сотрудников правоохранительных органов, а также к разрушению гражданской инфраструктуры. В этой связи ШОС выразила глубокие соболезнования народу и правительству Ирана.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 г. на фоне девальвации национальной валюты, после чего переросли в беспорядки и акции против властей. Сообщалось о погибших среди протестующих и силовиков, позднее акции охватили все провинции страны. На этом фоне президент США Дональд Трамп заявлял о готовности оказать поддержку протестующим.
15 января министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил о полном контроле властей над ситуацией и призвал США сделать ставку на дипломатическое урегулирование разногласий с Тегераном.
16 января президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным рассказал о предпринимаемых мерах по нормализации обстановки. Лидеры сошлись во мнении, что возникающие проблемы должны решаться исключительно дипломатическим путем.