Россия передала российским пленным на Украине 2000 посылок

31 декабря 2025 г. Москалькова призвала Украину вернуться к практике широкомасштабных обменов военнопленными и напомнила про предыдущие успешные крупные обмены в рамках стамбульских договоренностей. По ее словам, российская сторона продолжает представлять Киеву списки солдат, которых считает необходимым включить в обмен.