Россия передала российским пленным на Украине 2000 посылок
Россия передала на Украину 2000 посылок для российских военнопленных. Об этом рассказала журналистам в Женеве уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает «РИА Новости».
Омбудсмен уточнила, что обеспечение процесса по доставке посылок для российских пленных и зеркально для украинских военнослужащих, которые находятся на территории России, обсуждалось с Международным комитетом Красного Креста (МККК).
31 декабря 2025 г. Москалькова призвала Украину вернуться к практике широкомасштабных обменов военнопленными и напомнила про предыдущие успешные крупные обмены в рамках стамбульских договоренностей. По ее словам, российская сторона продолжает представлять Киеву списки солдат, которых считает необходимым включить в обмен.