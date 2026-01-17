Газета
Россия передала российским пленным на Украине 2000 посылок

Ведомости

Россия передала на Украину 2000 посылок для российских военнопленных. Об этом рассказала журналистам в Женеве уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает «РИА Новости».

Омбудсмен уточнила, что обеспечение процесса по доставке посылок для российских пленных и зеркально для украинских военнослужащих, которые находятся на территории России, обсуждалось с Международным комитетом Красного Креста (МККК).

31 декабря 2025 г. Москалькова призвала Украину вернуться к практике широкомасштабных обменов военнопленными и напомнила про предыдущие успешные крупные обмены в рамках стамбульских договоренностей. По ее словам, российская сторона продолжает представлять Киеву списки солдат, которых считает необходимым включить в обмен.

Последний обмен пленными по формуле «185 на 185» прошел 2 октября прошлого года. После этого стороны обменивались только телами погибших. 19 декабря Москва передала Киеву 1003 тела украинских военных и получила в ответ тела 26 российских солдат.

