Датские истребители совершили тренировочные полеты над Гренландией
Два датских истребителя F-35 и французский самолет-заправщик MRTT совершили тренировочные полеты над Гренландией. Об этом сообщили вооруженные силы Дании.
Целью миссии стала отработка совместных операций с дозаправкой в воздухе, полетов на дальние расстояния и обеспечения безопасности в арктических условиях.
Маршрут полета пролегал от датской военной авиабазы Скридструп до деревни Кулусук на восточном побережье острова. Самолет-заправщик вылетел с авиабазы на юге Франции и вернулся обратно после тренировок. В ходе учений в Северной Атлантике воздушное судно пролетело над Фарерскими островами.
14 января президент США Дональд Трамп потребовал от НАТО немедленно вывести силы Дании из Гренландии. Он выразил мнение, что только Вашингтон в состоянии справиться с «угрозой», которую там якобы создают РФ и Китай, а у Дании на острове лишь «две собачьи упряжки» и этого недостаточно.
На следующий день первые военные из европейских стран прибыли в Гренландию. Разведывательную миссию проводит Дания. На этом фоне в Белом доме указали, что отправка европейских военных в Гренландию не меняет планов Трампа купить остров. Американский президент также заявил, что США могут ввести пошлины против стран, которые не согласны с его намерениями захватить остров.