Датские истребители совершили тренировочные полеты над Гренландией

На следующий день первые военные из европейских стран прибыли в Гренландию. Разведывательную миссию проводит Дания. На этом фоне в Белом доме указали, что отправка европейских военных в Гренландию не меняет планов Трампа купить остров. Американский президент также заявил, что США могут ввести пошлины против стран, которые не согласны с его намерениями захватить остров.