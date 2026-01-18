Bild: солдаты Германии резко покинули Гренландию

15 января первые военнослужащие из европейских стран прибыли в Гренландию. Разведывательную миссию проводит Дания – остров является автономной территорией страны. Первыми в Гренландию прибыли датские и французские солдаты специального и разведывательного назначения, которые были размещены в штаб-квартире Арктического командования датских вооруженных сил. На тот момент было известно, что Германия отправила на остров 13 военных.