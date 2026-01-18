Bild: солдаты Германии резко покинули Гренландию
Немецкие солдаты покидают Гренландию через три дня после старта разведывательной миссии Дании и европейских союзников на острове. Об этом сообщил Bild, опубликовав фотографию 15 военнослужащих во главе с контр-адмиралом Штефаном Паули в гренландском аэропорту Нуука.
«Вчера было объявлено, что солдаты останутся дольше, чем планировалось. Теперь же немецкие вооруженные силы тайно покинули страну – без каких-либо объявлений, уведомлений или других объяснений», – говорится в материале.
Приказ о возвращении в Германию поступил из Берлина «рано утром» и «без объяснений». По подсчетам Bild, военные ФРГ пробыли в Гренландии менее двух дней.
15 января первые военнослужащие из европейских стран прибыли в Гренландию. Разведывательную миссию проводит Дания – остров является автономной территорией страны. Первыми в Гренландию прибыли датские и французские солдаты специального и разведывательного назначения, которые были размещены в штаб-квартире Арктического командования датских вооруженных сил. На тот момент было известно, что Германия отправила на остров 13 военных.
На фоне этого президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами в 10% для стран, не согласных с намерением Вашингтона аннексировать остров. Тарифы могут ввести с 1 февраля на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.