Президент Ирана пригрозил «тотальной войной» в случае покушения на Хаменеи
Любая агрессия против верховного лидера Ирана Али Хаменеи будет расцениваться как объявление «тотальной войны» против республики. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан.
«Нападение на верховного лидера нашей страны равносильно полномасштабной войне против иранского народа», – написал он в X.
С 28 декабря в Иране продолжаются массовые протесты. Изначально участники акций в Тегеране требовали экономической стабильности, позже к этим требованиям добавились призывы к политическим реформам.
Президент США Дональд Трамп сообщил 14 января, что США получили информацию о том, что власти Ирана не намерены казнить участников протестов, а гибель людей в стране прекращается. Он уточнил, что получил эту информацию из «хороших источников». 16 января он положительно оценил предполагаемую отмену 800 казней в Иране.
Позже стало известно, что США не намерены атаковать Иран для помощи протестующим. 16 января Трамп сообщил, что сам решил не наносить удары по территории республики.
Вместе с тем 17 января Трамп снова изменил свою позицию и объявил, что Ирану пора искать новое руководство, высказавшись, таким образом, за смену власти в стране.