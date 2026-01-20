Трамп заявил, что продолжает попытки урегулирования украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает добиваться урегулирования конфликта России и Украины. Об этом он сказал в ходе брифинга в Белом доме, трансляцию ведет телеканал Fox News.
19 января Трамп в интервью NBC News заявил, что европейским странам следует держать свое внимание на российско-украинском конфликте, а не на ситуации вокруг Гренландии.
15 января президент США заметил, что потенциальное мирное соглашение по Украине тормозит не Москва, а Киев. На вопрос о том, почему переговоры под руководством США все еще не привели к разрешению конфликта, Трамп назвал фамилию украинского лидера Владимира Зеленского.
3 января он отметил, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем изначально предполагалось. Трамп в очередной раз повторил, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он был президентом в то время.