Песков: Россия ждет предложений от Запада по урегулированию на Украине
Москва ожидает информацию о тех обсуждениях, которые велись между США, Европой и Украиной по вопросу урегулирования конфликта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нам важно получить эту информацию и важно услышать те предложения, которые в этой связи делаются», – сказал он.
На вопрос, когда именно Кремль рассчитывает ее получить, Песков ответил: «Своевременно». Он подчеркнул, что прессу оповестят, когда это произойдет.
20 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон единственный предложил Москве реальное урегулирование на Украине с учетом интересов российской стороны.
16 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон находятся «не на одной стороне» по ряду пунктов проекта мирного соглашения, но подчеркнул, что Украина сохраняет инициативу в переговорах. До этого американский лидер Дональд Трамп обвинил Зеленского в том, что он является причиной продолжения конфликта. По словам Трампа, Путин готов к заключению сделки.