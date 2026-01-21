Песков: Россия ждет предложений от Запада по урегулированию на Украине

16 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон находятся «не на одной стороне» по ряду пунктов проекта мирного соглашения, но подчеркнул, что Украина сохраняет инициативу в переговорах. До этого американский лидер Дональд Трамп обвинил Зеленского в том, что он является причиной продолжения конфликта. По словам Трампа, Путин готов к заключению сделки.