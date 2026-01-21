Пакистан присоединится к «Совету мира» Трампа
Пакистан решил присоединится к «Совету мира» по Газе, который формируют Соединенные Штаты, говорится в заявлении министерства иностранных дел республики.
Исламабад выразил надежду, что создание такой программы позволит обеспечить прекращение огня, увеличение гуманитарной помощи палестинцам, а также восстановление Газы. Кроме того, дипломатические усилия должны привести к реализации права на самоопределение народа Палестины, подчеркивает министерство.
В результате работы Пакистан ожидает, что будет создано независимое, суверенное и территориально целостное государство Палестина, основанное на границах до 1967 г., со столицей в Аль-Кудс-аш-Шарифе.
Ранее представитель американской администрации высокого ранга сообщил, что уже 35 мировых лидеров из 50 приглашенных заявили о намерении войти в состав «Совета мира».
О составе «Совета мира» стало известно 16 января. По данным Белого дома, Трамп лично возглавит новый орган. В него также вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник лидера США Стив Уиткофф, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и другие.