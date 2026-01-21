Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Пакистан присоединится к «Совету мира» Трампа

Ведомости

Пакистан решил присоединится к «Совету мира» по Газе, который формируют Соединенные Штаты, говорится в заявлении министерства иностранных дел республики.

Исламабад выразил надежду, что создание такой программы позволит обеспечить прекращение огня, увеличение гуманитарной помощи палестинцам, а также восстановление Газы. Кроме того, дипломатические усилия должны привести к реализации права на самоопределение народа Палестины, подчеркивает министерство.

В результате работы Пакистан ожидает, что будет создано независимое, суверенное и территориально целостное государство Палестина, основанное на границах до 1967 г., со столицей в Аль-Кудс-аш-Шарифе. 

Ранее представитель американской администрации высокого ранга сообщил, что уже 35 мировых лидеров из 50 приглашенных заявили о намерении войти в состав «Совета мира».

О составе «Совета мира» стало известно 16 января. По данным Белого дома, Трамп лично возглавит новый орган. В него также вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник лидера США Стив Уиткофф, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и другие.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её