Захарова спросила, будут ли Дания и Канада просить НАТО защитить их от США

Дипломат напомнила, что НАТО была основана в 1949 г., тогда же был подписан Североатлантический договор. Его первая статья гласит, что договаривающиеся стороны обязуются мирно решать все международные споры, участниками которых они могут стать, не ставя при этом под угрозу международные мир, безопасность и справедливость, а также воздерживаться от любого применения силы или угрозы ее применения в своих международных отношениях, если это противоречит целям ООН.