Захарова спросила, будут ли Дания и Канада просить НАТО защитить их от США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о том, потребуют ли Канада и Дания от НАТО защитить их от США. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Дипломат напомнила, что НАТО была основана в 1949 г., тогда же был подписан Североатлантический договор. Его первая статья гласит, что договаривающиеся стороны обязуются мирно решать все международные споры, участниками которых они могут стать, не ставя при этом под угрозу международные мир, безопасность и справедливость, а также воздерживаться от любого применения силы или угрозы ее применения в своих международных отношениях, если это противоречит целям ООН.
«Напомню, Канада и Дания такие же «породители» альянса, как и США, и все они подписали вышеупомянутый договор в один день – 4 апреля 1949 г.», – добавила Захарова.
Американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он заявил, что Вашингтон добивается начала немедленных переговоров о приобретении территории. «Это не будет угрозой для НАТО. Это значительно повысит безопасность всего альянса», – сказал Трамп, уточнив, что США хотят получить остров для создания системы ПРО «Золотой купол» и сдерживания «опасных противников».
The Wall Street Journal писала, что канадские власти опасаются, что попытка США присоединить Гренландию может создать угрозу и для суверенитета страны. По словам источника газеты, «существует ненулевая вероятность того, что суверенитет Канады может быть нарушен, и, если суверенитет Гренландии будет нарушен, мы можем стать следующими».